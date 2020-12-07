В Благовещенске открыли памятник пожарным и спасателям

В областном центре прошло торжественное открытие памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Открыт он накануне 30-летия образования МЧС России.

В мероприятии приняли участие представители правительства области, мэрии, главного управления МЧС России по Амурской области, а также ветераны пожарной охраны и гости.

Автором монумента на территории 12-й пожарно-спасательной части является прапорщик внутренней службы Алексей Сидоров.

Зампред правительства Александр Нестеренко поздравил всех с Днём спасателя, поблагодарил за работу и вручил троим сотрудникам Свободненского пожарно-спасательного гарнизона ключи от новых служебных квартир, приобретённых областью при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.