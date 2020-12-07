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сегодня, 16:16 0

Месячного ребёнка в Красноярске случайно напоили жидкостью для электронных сигарет

Месячного ребёнка в Красноярске случайно напоили жидкостью для электронных сигарет
Фото: ru24.net

Месячный ребёнок в Красноярске попал в больницу из-за рассеянности своего отца, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

В тот день за месячным сыном присматривал отец. У грудничков часто болит животик из-за колик. Многие родители для снятия болей и спазмов используют самое распространенное средство — укропную водичку, которая продаётся в аптеках.

Когда малыш начал плакать и изгибаться, мужчина влил ребёнку несколько капель укропной воды в рот. И тут же понял, что перепутал и вместо лекарства дал своему сыну жидкость для электронных сигарет.

Ребёнка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время мальчик уже находится дома, угрозы его жизни и здоровью нет.

Следственный комитет проводит по данному факту проверку.

Правоохранители напоминают, что родителям нужно быть внимательнее, а также не стоит хранить медицинские препараты и жидкости, непригодные для употребления в пищу, в доступных местах.

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#дети #происшествия

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