Месячного ребёнка в Красноярске случайно напоили жидкостью для электронных сигарет
Месячный ребёнок в Красноярске попал в больницу из-за рассеянности своего отца, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
В тот день за месячным сыном присматривал отец. У грудничков часто болит животик из-за колик. Многие родители для снятия болей и спазмов используют самое распространенное средство — укропную водичку, которая продаётся в аптеках.
Когда малыш начал плакать и изгибаться, мужчина влил ребёнку несколько капель укропной воды в рот. И тут же понял, что перепутал и вместо лекарства дал своему сыну жидкость для электронных сигарет.
Ребёнка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время мальчик уже находится дома, угрозы его жизни и здоровью нет.
Следственный комитет проводит по данному факту проверку.
Правоохранители напоминают, что родителям нужно быть внимательнее, а также не стоит хранить медицинские препараты и жидкости, непригодные для употребления в пищу, в доступных местах.
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