В Приамурье заготовили почти 40 тысяч кубометров леса для продажи

В Приамурье одиннадцать лесхозов заготавливают дрова. Для продажи амурчанам уже заготовили почти 40 тысяч кубометров леса, это на 28 процентов больше, чем в прошлом году. На дрова идут деревья с заболеваниями и насаждения, повреждённые пожарами.

Владельцам частных домов в северных районах можно самим нарубить 30 кубометров древесины, остальным – 20. Для этого в лесничестве нужно подтвердить своё право документами, заключить договор и внести оплату. Только после этого специалисты выделят разрешённый участок.

— За незаконную рубку положен штраф от трёх до четырёх тысяч рублей. А также обязательна компенсация ущерба лесному фонду. Если ущерб больше пяти тысяч рублей, то нарушитель несёт уголовную ответственность по статье 260 УК РФ, — напоминает минлесхоз Амурской области.

Уже продали 40 процентов заготовленных дров. Наибольшим спросом пользуются лиственница, берёза и сосна. В следующем году лесхозы продолжат заготовку дров. В планах на 2021 год — около 55 тысяч кубометров.

Напомним, что контроль за незаконной вырубкой ужесточили в декабре 2019 года. До этого, в феврале прошлого года, в Магдагачинском районе незаконно вырубили 503 сосны на сумму более 3,5 миллиона рублей. Там же в феврале этого года поймали «чёрных» лесорубов из Китая. А в ноябре 2018 года в Благовещенском районе массово вырубили более ста сосен на 25 тысяч рублей.