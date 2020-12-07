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сегодня, 17:20 3

Приморский школьник перевёл со счёта своей учительницы более 700 тысяч рублей

Приморский школьник перевёл со счёта своей учительницы более 700 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Приморье школьник попросил у учительницы телефон, чтобы позвонить, а сам перевёл с её счёта больше 700 тысяч рублей. Женщина лишилась всех накоплений, сообщает VL.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась в полицию в начале декабря. Женщина объяснила, что всю жизнь работает в школе и никак не ожидала, что подросток лишит её всех сбережений. Школьник попросил у учительницы телефон, чтобы позвонить отцу. Набрал несколько комбинаций и отдал, сказав, что не смог дозвониться. Когда женщина зашла в приложение банка, обнаружила, что исчезли все сбережения – более 700 тысяч рублей. Все переводы ушли на карту школьника.

В деле разбирается полиция Приморского края.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
Показать все (3)
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Пальчиком хоть погрозят? Учительнице. Кто его учил?

  • Таранов

    Таранов
    47 минут назад

    Какой умный мальчик

  • Таранов

    Таранов
    47 минут назад

    Какой умный мальчик

Показать все (3)
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