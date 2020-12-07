Приморский школьник перевёл со счёта своей учительницы более 700 тысяч рублей
В Приморье школьник попросил у учительницы телефон, чтобы позвонить, а сам перевёл с её счёта больше 700 тысяч рублей. Женщина лишилась всех накоплений, сообщает VL.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Пострадавшая обратилась в полицию в начале декабря. Женщина объяснила, что всю жизнь работает в школе и никак не ожидала, что подросток лишит её всех сбережений. Школьник попросил у учительницы телефон, чтобы позвонить отцу. Набрал несколько комбинаций и отдал, сказав, что не смог дозвониться. Когда женщина зашла в приложение банка, обнаружила, что исчезли все сбережения – более 700 тысяч рублей. Все переводы ушли на карту школьника.
В деле разбирается полиция Приморского края.
Просмотров всего: 586