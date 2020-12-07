Первенство по спортивной гимнастике прошло в Благовещенске с жёсткими ограничениями из-за COVID-19

Накануне прошло первенство Благовещенска по спортивной гимнастике. Соревнование проходило в закрытом режиме в стенах Амурской областной спортивной школы. Участниками первенства стали более 30 спортсменок. На соревнования из-за коронавируса не пустили зрителей. Кроме того, не стали проводить соревнования для мальчиков и юношей.

Лучших определяли по результатам гимнастического многоборья. Спортсменки должны были продемонстрировать опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения. Отдельной сложностью для молодых спортсменок стало отсутствие хореографа – она ушла на самоизоляцию из-за возраста.

— Работа хореографа – это 30 процентов успеха в гимнастике, особенно в женской. Поэтому мы делали на это, так скажем, скидку. Конечно, мы сейчас взяли молодого хореографа, но она пока только учится. Трудности возникают, но мы ей помогаем, – поделилась главный судья соревнований Ксения Мананкина.

Однако, несмотря на такие жёсткие условия, тренеры и судьи в большинстве своём остались довольны результатами своих воспитанниц.

С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Приамурья.