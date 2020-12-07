Новые данные по COVID-19: Благовещенск и Свободный – в лидерах по приросту
Роспотребнадзор обнародовал новые данные об эпидемиологической обстановке в Амурской области за период с 30 ноября по 7 декабря 2020 года.
Столица Амурской области, как обычно, лидирует по количеству новых случаев. В целом же в регионе в течение недели зарегистрировано 1 083 случая COVID-2019.
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
– Благовещенск – 364 случая;
– Свободный – 161 случай;
– Белогорск – 46 случаев;
– Тында – 44 случая;
– Зея – 49 случаев;
– Серышевский район – 37 случаев;
– Райчихинск – 24 случая;
– Шимановск – 16 случаев;
– Константиновский район – 29 случаев;
– Магдагачинский район – 16 случаев;
– Зейский район – 11 случаев;
– Селемджинский район – 43 случая;
– Благовещенский район – 16 случаев;
– Сковородинский район – 50 случаев;
– Михайловский район – 6 случаев;
– Октябрьский район – 11 случаев;
– Бурейский район – 9 случаев;
– Ромненский район – 34 случая;
– Мазановский район – 50 случаев;
– Ивановский район – 18 случаев;
– Завитинский район – 10 случаев;
– Архаринский район – 23 случая;
– Тамбовский район – 6 случаев;
– Тындинский район – 0 случаев;
– Белогорский район – 3 случая;
– Свободненский район – 7 случаев;
– Шимановский район – 0 случаев.
По характеру течения заболевания коронавирус протекает в форме ОРВИ в 69,1 процента случаев, в форме пневмонии — в 23,5 процента случаев, в бессимптомной форме — в 7,4 процента случаев.
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