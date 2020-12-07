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Новые данные по COVID-19: Благовещенск и Свободный – в лидерах по приросту

Новые данные по COVID-19: Благовещенск и Свободный – в лидерах по приросту
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор обнародовал новые данные об эпидемиологической обстановке в Амурской области за период с 30 ноября по 7 декабря 2020 года.

Столица Амурской области, как обычно, лидирует по количеству новых случаев. В целом же в регионе в течение недели зарегистрировано 1 083 случая COVID-2019.

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

– Благовещенск – 364 случая;

– Свободный – 161 случай;

– Белогорск – 46 случаев;

– Тында – 44 случая;

– Зея – 49 случаев;

– Серышевский район – 37 случаев;

– Райчихинск – 24 случая;

– Шимановск – 16 случаев;

– Константиновский район – 29 случаев;

– Магдагачинский район – 16 случаев;

– Зейский район – 11 случаев;

– Селемджинский район – 43 случая;

– Благовещенский район – 16 случаев;

– Сковородинский район – 50 случаев;

– Михайловский район – 6 случаев;

– Октябрьский район – 11 случаев;

– Бурейский район – 9 случаев;

– Ромненский район – 34 случая;

– Мазановский район – 50 случаев;

– Ивановский район – 18 случаев;

– Завитинский район – 10 случаев;

– Архаринский район – 23 случая;

– Тамбовский район – 6 случаев;

– Тындинский район – 0 случаев;

– Белогорский район – 3 случая;

– Свободненский район – 7 случаев;

– Шимановский район – 0 случаев.

По характеру течения заболевания коронавирус протекает в форме ОРВИ в 69,1 процента случаев, в форме пневмонии — в 23,5 процента случаев, в бессимптомной форме — в 7,4 процента случаев.

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#коронавирус

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