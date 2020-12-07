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сегодня, 15:39 0

Моргенштерн пришёл на программу «Давай поженимся»

Моргенштерн пришёл на программу «Давай поженимся»
Фото: noteru.com

Российский рэпер Моргенштерн попал на программу «Давай поженимся». Ведущая Лариса Гузеева опубликовала видео с передачи в своём Instagram, сообщает News.ru.

В видео рэпер танцует на сцене рядом с девушкой, которая поёт новогоднюю песню. Музыкант одет в белую рубашку и чёрные брюки и выглядит очень презентабельно.

Гузеева не сообщила, в качестве кого рэпер пришёл на программу. Ранее директор Моргенштерна заявил, что музыкант может принять участие в новогоднем «Голубом огоньке». Администратор считает, что участие рэпера в новогодней программе сможет повысить её рейтинг, потому что зритель уже устал «от Баскова и Киркорова».

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#интернет #СМИ #шоу-бизнес

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