Моргенштерн пришёл на программу «Давай поженимся»

В видео рэпер танцует на сцене рядом с девушкой, которая поёт новогоднюю песню. Музыкант одет в белую рубашку и чёрные брюки и выглядит очень презентабельно.

Гузеева не сообщила, в качестве кого рэпер пришёл на программу. Ранее директор Моргенштерна заявил, что музыкант может принять участие в новогоднем «Голубом огоньке». Администратор считает, что участие рэпера в новогодней программе сможет повысить её рейтинг, потому что зритель уже устал «от Баскова и Киркорова».