Скончался почётный гражданин Благовещенска Изосим Черных

В столице Приамурья в возрасте 99 лет ушёл из жизни почетный гражданин Изосим Яковлевич Черных. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны состоится во вторник, 8 декабря, на Тенистой, 103/1. Администрация Благовещенска и Амур.инфо выражают родным и близким глубокие соболезнования.

Изосим Яковлевич родился в 1922 году в селе Песчано-Колядино Курганской области. Отец — Яков Семёнович заболел и умер, когда Изосим был совсем маленьким, за ним скончалась и мать. У мальчика остались две сестры – Мария и Марфа, первая и взяла его к себе жить.

После 7 класса Изосим поступил в Копейский горный техникум. Там он часто голодал и после первого курса устроился секретарём в сельсовет.

– Я был активным, ещё в техникуме, в 1938 году, вступил в комсомол. На одном из пленумов Уксянского райкома комсомола меня выбрали членом президиума. А потом уже я стал вторым секретарём райкома, — рассказывал в 2013 году Изосим Яковлевич в интервью газете «Коммунисты Амура».

В посёлке Уксянка Изосима приютили дальние родственники. Ел в доме только утром, днём – на работе, а вечером проводил мероприятия для комсомола. Готовил лекции и собрания, кино и танцы для молодёжи. А в октябре 1940 года стал кандидатом в члены ВКП(б).

— В воскресенье 22 июня 1941 года выдалась отличная погода — мы купались в озере. А вечером пришли домой и узнали, что Германия напала на Советский Союз. Весь комсомольский актив — десять ребят — в понедельник, 23 июня, пришёл в военкомат, но призвали только через месяц — 24 июля, — рассказал Изосим Яковлевич.

Но направили его на восток, в Воткинск. Здесь 18-летних юношей обучали воинскому искусству.

— После сдачи госэкзаменов на пятёрки мне присвоили звание лейтенанта. Я попросился на фронт, но услышал ответ: «Нет, ты и здесь нужен!» Так, знакомые ребята уехали на войну, а я остался учить новичков рыть окопы и ходить в штыковую атаку. Потом стал преподавать тактику ведения боя и за годы войны подготовил более 160 офицеров, — вспоминает Черных.

Изосима Яковлевича наградили орденами Красной звезды и «Знак почёта», а также медалями «За боевые заслуги» и «За безупречную службу». Кроме того, ветеран награжден 30 юбилейными медалями.

После войны он пошёл в вечернюю школу. А в 1949 году поступил в Военную академию имени Молотова в Калинине. Туда переехал уже с женой Надей и сыном Игорем. А после получения диплома в 1953 году перевёлся в Приморье, в 24-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию.

С 1959 года Изосим стал замначальника училища по материально-технической части в благовещенском ДВОКУ. А позже в Возжаевке – заместителем командира дивизии по тылу, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Изосим Черных — один из создателей военно-патриотических классов и клуба «Патриот» в Благовещенске. После выхода на пенсию он вместе с коллегами из Совета ветеранов проводил уроки мужества для благовещенских подростков. Он сам написал и выпустил брошюру «Растить достойное пополнение для Вооружённых сил РФ». А с 2011 года И. Я. Черных стал почётным жителем города. Его внесли в энциклопедию «Лучшие люди России». Также в 2014 году Изосим Яковлевич подарил благовещенской библиотеке 108 редких книг.