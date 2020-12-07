Амурчанин порвал в суде своё уголовное дело

Жителя Ивановского района осудили за вмешательство в деятельность суда. За это к основному сроку ему добавили ещё полгода, рассказали в прокуратуре Амурской области.

Во время заседания подсудимому дали ознакомиться с его уголовным делом. Он вырвал несколько листов и порвал их. Амурчанин надеялся таким образом облегчить своё наказание, но суд признал его виновным и добавил полгода. Отягчающим обстоятельством выступил рецидив. На момент совершения этого преступления мужчину судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Амурчанин отправится в колонию на 17 лет и 2 месяца.