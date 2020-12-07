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сегодня, 16:20 0

Амурчанин порвал в суде своё уголовное дело

Амурчанин порвал в суде своё уголовное дело
Фото: pixabay.com

Жителя Ивановского района осудили за вмешательство в деятельность суда. За это к основному сроку ему добавили ещё полгода, рассказали в прокуратуре Амурской области.

Во время заседания подсудимому дали ознакомиться с его уголовным делом. Он вырвал несколько листов и порвал их. Амурчанин надеялся таким образом облегчить своё наказание, но суд признал его виновным и добавил полгода. Отягчающим обстоятельством выступил рецидив. На момент совершения этого преступления мужчину судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Амурчанин отправится в колонию на 17 лет и 2 месяца.

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#суды

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