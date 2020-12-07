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Власти ЕАО опасаются вспышки коронавируса в санатории Кульдур

Власти ЕАО опасаются вспышки коронавируса в санатории Кульдур
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 декабря, трёх женщин с подтверждённой коронавирусной инфекцией направили из санатория Кульдур в Облученскую районную больницу. Тест на коронавирус у них взяли после появления признаков ОРВИ. При повышении температуры женщин сразу же изолировали, но в санатории перед этим они находились уже несколько дней.

– На территории санатория «Кульдур» находятся 197 отдыхающих, которые могли быть в контакте с заболевшими, и 150 человек персонала. Это сейчас наиболее сложная санитарно-эпидемическая ситуация, которая сложилась на территории области. Мы в оперативном режиме подключили территориальное управление Роспотребнадзора, связались с руководством санатория. Будем держать на контроле эту сложную ситуацию, – рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

На 7 декабря в ЕАО выявлено 3 133 заболевших коронавирусом, за последние сутки был выявлен 31 новый случай. За весь период пандемии от COVID-19 в ЕАО скончался 51 человек. Отмечается, что с пятницы в ЕАО возросло количество вызовов скорой помощи – медики говорят о росте количества ОРВИ.

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#коронавирус #медицина #отдых

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