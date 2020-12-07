На трассе в Якутии насмерть замёрз мужчина

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После поломки автомобиля на трассе в Якутии один человек умер от обморожения, а второй доставлен в больницу.

— Ночью 5 декабря в 120 километрах от села Томтор обнаружена машина с повреждённым радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. Один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения направили в больницу Оймяконского района, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, молодые люди 28 ноября направились из Якутска в Магадан. Ночью они сбились с пути. Температура воздуха в тот момент была около минус 50 градусов. Парни неделю не выходили на связь с родными.

Обнаруженного в машине выжившего молодого человека, по последним данным, перевезли из Оймяконской ЦРБ в Якутск. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Сейчас в Якутии проводится проверка и по другому делу — девять жителей села Томтор 18 ноября распили пятилитровую канистру кожного антисептика для обработки рук. После застолья восемь человек скончались.