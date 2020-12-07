Задать вопрос Путину стало проще

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что перед конференцией будет организована работа интернет-портала, где также можно будет задать вопрос Путину. По словам Пескова, эти сервисы (сайт и приложение) добавят конференции элементы «прямой линии». Объединить форматы решили в связи с пандемией коронавируса.

Просматривать и обрабатывать все поступившие вопросы от граждан будут волонтёры Общероссийского народного фронта. Напомним, в прошлые годы вопросы продолжали поступать вплоть до конца мероприятия. Как будет происходить конференция в этом году пока спрогнозировать сложно, но, по словам Дмитрия Пескова, мероприятие будет насыщенным по содержанию и весьма продолжительным.