Премьеры КНР и РФ подняли вопрос о скорейшем запуске в работу моста через Амур

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Автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск должны были запустить в работу ещё в марте, но помешал коронавирус. 2 декабря в ходе встречи глав правительств Китая и России снова подняли опрос о его открытии.

С китайской стороны моста вся инфраструктура почти готова. У туристов там будет возможность рассмотреть территорию во всей красе со смотровой башни. Работы по созданию инфраструктуры идут и на российской стороне моста. В самом Благовещенске уже сейчас, при закрытых границах, готовятся к будущему наплыву китайских туристов. Одной из точек притяжения для них станет новый музей динозавров и музей истории отношений России и Китая, рассказал в своём недавнем интервью губернатор Приамурья. В нём же Василий Орлов заявил, что надеется на открытие моста уже в январе 2021 года.

Пока мост закрыт, но премьер Госсовета Китая Ли Кэцян и премьер РФ Михаил Мишустин договорились о том, что Китай и Россия будут способствовать скорейшему введению в эксплуатацию международного автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск.

— Совместными усилиями способствовать скорейшему пуску в эксплуатацию международного автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск, а также способствовать скорейшему началу строительства проекта канатной дороги между двумя городами, — цитирует Вiang.ru итоговую декларацию по итогам встречи двух премьеров.

По итогам 25-й встречи премьеров Китая и России в видеоформате стороны также договорились усилить эпидемиологический контроль за перемещающимися по погранпереходам на границе Китая и России гражданами, в том числе за водителями большегрузов и железнодорожными работниками в связи с пандемией COVID-19.