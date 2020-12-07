Холодно и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 декабря

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Температура по северу -21°С...-26°С, местами около -30°С, по югу -15°С...-20°С, в отдельных районах до -26°С.

Днём существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура по северу -12°С...-17°С, местами около -20°С, по югу -8°С...-13°С.

В Белогорске ясно, без осадков. Температура днём -11°С...-13°С, ночью до -16°С. Ветер переменный, 2-3 метра в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -10°С…-12°С, ночью до -15°С. Ветер юго-восточный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -10°С...-12°С, ночью до -15°С. Ветер юго-восточный, 1-3 метра в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -12°С…-14°С, ночью -18°С. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -12°С...-14°С, ночью до -20°С. Ветер южный, 2-3 метра в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Днём температура -14°С...-16°С, ночью -18°С. Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду.

В Сковородине облачно, без осадков. Температура днём -16°С...-19°С, ночью до -25°С. Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду.

В Тынде пасмурно, без осадков. Температура днём -23°С...-26°С, ночью до -29°С, штиль, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске без осадков, ночью небольшая облачность, днём ясно. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура ночью -15°С...-17°С, днём -8°С...-10°С.