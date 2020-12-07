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сегодня, 14:52 0

В Благовещенске на зданиях появятся новые светящиеся таблички с адресами

В Благовещенске на зданиях появятся новые светящиеся таблички с адресами
Фото: admblag.ru

Пресс-служба мэрии Благовещенска рассказала о том, что в центре города и на фасадах некоторых муниципальных учреждений появятся новые светящиеся таблички с указанием адреса.

К концу декабря новые адресные таблички появятся на зданиях филиалов «Городского дома культуры» – в селах Белогорье, Садовое, Плодопитомник и в центре Благовещенска. В планах администрации установить новые таблички на библиотеке «Центральная» и библиотеке имени Бориса Машука, трёх филиалах ОКЦ, центральной детской школе искусств, музыкальной школе, школе искусств села Белогорье, на въезде в Первомайский и Городской парки, а также на спорткомплексе «Юность».

Кроме того, в администрации подготовили и уже направили письма к собственникам объектов торговли и других предприятий города с просьбой заменить аншлаги на конструкции с подсветкой. Такое нововведение коснётся и жилого фонда города.

Таблички старого образца изготавливали из листового железа. Знаки нового формата будут изготавливаться из пластика, а также станут объёмными.

— Ещё в 2009 году был утвержден вид знака адресации: его конфигурация, размеры и другие характеристики. И на жилых домах, и на частных предприятиях размещены знаки согласно этим требованиям. Сейчас на уровне администрации принято решение подсветить знаки. Это делается из соображений эстетики и для удобства горожан, ведь бывает, что освещение есть, но его недостаточно. К этой практике пришли некоторые крупные города, мы тоже решили присоединиться. В настоящее время уточняется перечень участков города, где должны быть подсвечены аншлаги, – рассказали в управлении архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска.

Планируется, что новые адресные знаки должны сделать навигацию в городе более удобной и украсить областной центр. Такие изменения будут полезны не только жителям и гостям Благовещенска, но и помогут ориентироваться переписчикам во время Всероссийской переписи населения в следующем году.

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#жизнь #мэрия

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