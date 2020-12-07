Навага ценой в миллион: рыбаки в Приморье топят свои авто ради рыбалки

Фото: dpscontrol

Приморцы обсуждают снимки ушедших под лёд автомобилей. Несколько рыбаков в крае лишились своих машин после рыбалки.

В районе Речицы в Приморье рыбак утопил свой автомобиль. Спустя пару часов под лёд ушло ещё одно авто любителя наваги.

Очевидцы рассказывают, что машины здесь тонут каждый день. Лёд ещё не окреп, а в минувшие выходные в Приморье пришла оттепель. Тонкий лёд и +4 градуса на улице не останавливают любителей зимней рыбалки, сообщает vestiprim.ru.

Фотографии с места рыбалки, появившиеся в социальных сетях, вызвали бурное обсуждение у жителей края.

«Такое чувство, что у ребят запасные тачки стоят, одну утоплю, на другую сяду», «Медаль за навагу!», «Миллион за навагу», — комментируют ситуацию приморцы.

Амурские рыбаки тоже рыбачат, рискуя жизнью. В Благовещенске на набережной Амура на льду заметили двоих рыбаков. Мужчины удили рыбу прямо у края льда.