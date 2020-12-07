В Хабаровском приюте отравилось несколько собак

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В Хабаровском приюте для животных отравились собаки. Виной трагедии могла стать рыба, которую передал на корм собакам кто-то из благотворителей. После обеда с морепродуктами два питомца приюта скончались, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

Трагедия произошла в приюте «Милосердие». Теперь его хозяйка приняла решение отказаться от продовольственной помощи благотворителей.

— За сутки я потеряла двух своих мокроносых детей, ещё двое в тяжелом состоянии, остальных отпаиваем водой с полисорбом. Всё хорошо только с теми, кто сидит на диетических кормах. Просто кто-то передал в приют рыбу, последнее время часто её предлагают, а мои любимые и такие родные радовались ей очень. И вот такой финал. Знаю, что никто не хотел зла, скорее всего, кто передавал — искренне хотел помочь, но не знал о происхождении продукции. По симптомам очень похоже на отравление селитрой. Далее без всяких объяснений я буду отказываться принимать продукты, исключение — только консервы, корма и продукты в заводской невскрытой упаковке, и даже это не точно, — рассказала Ольга Огай, хозяйка приюта «Милосердие».

Отравление животных селитрой пока не подтверждено, но другие приюты Хабаровска тоже решили перестать принимать продукты от благотворителей.

Отмечается, что аммиачная селитра часто используется для придания товарного вида продуктам с истекшим сроком годности. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что если факт отравления собак селитрой подтвердится, это станет поводом для проведения расследования, сообщают dvnovosti.ru.

Ранее в приюте в Иркутской области зоозащитники нашли замороженные трупы собак. В Приамурье, в посёлке Аэропорт, по сведениям зоозащитников, животных травят и стреляют по ним, а также нападают на жителей, которые подкармливают бездомных животных. Благовещенские полицейские начали проверку по факту убийства и издевательств над животными жителями посёлка.