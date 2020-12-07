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сегодня, 14:09 2

Правительство предложило упростить получение вычетов НДФЛ

Правительство предложило упростить получение вычетов НДФЛ
Фото: pixabay.com

Сегодня комиссия Кабмина рассмотрит изменения в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин РФ. Если изменения примут, документально подтверждать права на выплаты больше не придётся, сообщают «Известия».

Сейчас, чтобы получить налоговый вычет, нужно подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. Если новые изменения вступят в силу, достаточно будет оставить заявление, остальное автоматически сделает программа. В ведомстве инициативу поддерживают, там уверены, что изменения пойду на пользу не только населению.

— Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь всё перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса, — рассказали в пресс-службе Минфина.

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#финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Видать, те, кому нужно выплачивать по 15% возмутились - попросили "слуг народа" упростить возврат уплачиваемых 15%

  • tankist btb

    tankist btb
    19 минут назад

    лет через 20 заработает. если бы налог брать так в течении месяца все приняли каки пенсионный возраст

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