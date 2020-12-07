Правительство предложило упростить получение вычетов НДФЛ

Сейчас, чтобы получить налоговый вычет, нужно подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. Если новые изменения вступят в силу, достаточно будет оставить заявление, остальное автоматически сделает программа. В ведомстве инициативу поддерживают, там уверены, что изменения пойду на пользу не только населению.

— Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь всё перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса, — рассказали в пресс-службе Минфина.