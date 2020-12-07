В Приморье пациенты инфекционного госпиталя жалуются на холод

Один из пациентов разместил в телеграм-канале видео и оставил комментарий: «У нас ни одна батарея не работает, не отапливается. Очень высокие потолки, мы столько не способны надышать. У нас нет дверей, обогреватель сгорел. В палате нет ни одной розетки, нет кнопки вызова медперсонала».

Сообщается, что температура в больнице не поднимается выше 15 градусов, при этом ночью столбик термометра опускается до 10 градусов тепла.

Представители краевого министерства здравоохранения рассказали, что решение разместить больных в данном госпитале было принято из-за нехватки мест в других отделениях. Здание больницы построено в 50-х годах прошлого века, а его капитальный ремонт ожидается только в следующем году.

— При открытии госпиталя главной задачей было сделать кислородную разводку, обеспечить возможности оказания экстренной медицинской помощи пациентам. Соответственно все остальные процессы пока проходят отладку. В частности, речь идёт об отоплении. Сейчас в части здания оно действительно слабое, его недостаточно для обогрева палат. Пока в палатах устанавливаются электрические обогреватели. Также решается вопрос с обеспечением койко-мест постельными принадлежностями. Существующий резервный фонд медорганизации не был рассчитан на то количество пациентов, которое сейчас есть. В настоящее время фонд в экстренном порядке пополняется, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

В Приамурье в стационарах размещено менее полутора тысяч пациентов с коронавирусом. При этом порядка 20 процентов коечного фонда остаётся свободным. Под инфекционный госпиталь определили и Благовещенский городской роддом.