Птенец-журавль из Муравьёвского парка заблудился по дороге на юг

Фото: @anton_160386

Молодой журавль из Муравьёвского парка, по всей видимости, заблудился. Птица отправилась в свой первый полёт на юг в одиночку. Обычно молодняку показывают дорогу взрослые птицы.

Свой путь в тёплые края журавль начал ещё в ноябре. Птица преодолела огромное расстояние, но на юг птенец всё ещё не добрался.

«Похоже, что молодой журавль из Муравьёвского парка, которого мы метили передатчиком, всё-таки путешествует в одиночку и не совсем понимает, куда лететь на зимовку», — написал амурский эколог Антон Сасин в своём инстаграм-аккаунте.

Благодаря передатчику учёные могут отследить передвижение журавля. Уже сейчас понятно, что птица не знает, куда лететь.

«8 ноября он улетел из Амурской области в Китай, долетел почти до Дацина, но затем почему-то резко повернул на север и переместился на берега реки Нэмэр, примерно в 250 километрах южнее Благовещенска. Здесь он оставался с 10 ноября по 4 декабря. Ночная температура с его передатчика в последние дни доходила до -23 градусов. Затем он резко сменил направление путешествия на восток и за сутки перелетел до самого побережья Японского моря в Приморье, за Сихотэ-Алинь, и остановился недалеко от поселка Пластун. Это больше 1 000 километров», — поделился учёный.

По словам Антона Сасина, дальнейшее путешествие журавля предсказать невозможно. По прогнозам эколога, птица может отправиться зимовать в Китай, Корею или Японию. Наблюдение за птенцом продолжается.