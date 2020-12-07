Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:24 0

Во Владивостоке восстановлено автобусное сообщение с островом Русский

Во Владивостоке восстановлено автобусное сообщение с островом Русский
Фото: МЧС России

Как сообщает мэрия Владивостока, автобусы вышли на маршруты сразу после того, как вечером 6 декабря по мосту на остров Русский было открыто движение.

Напомним, что ранее в городе, где 18-20 ноября прошёл циклон, был введён режим чрезвычайной ситуации. В некоторых районах города жители остались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября из-за падения льда с вант движение по мосту на остров Русский было закрыто, после чего была организована паромная переправа.

Через несколько дней ванты начали очищать ото льда вручную с помощью альпинистов. В то же время, для решения транспортной проблемы, к перевозкам пассажиров на остров Русский подключились десантные катера Тихоокеанского флота.

Сейчас автобусное сообщение с островом полностью восстановлено.

Суда, выполнявшие перевозки, вернулись на свои обычные маршруты. За период с 21 ноября по 6 декабря паром «Босфор Восточный» перевез на остров Русский и обратно 63 829 человек и 4 635 автомобилей.

Просмотров всего: 128

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Навага ценой в миллион: рыбаки в Приморье топят свои авто ради рыбалки
Общество 1

В Хабаровском приюте отравилось несколько собак
Общество 4

После гибели 8 человек от антисептика в Якутске изъято 37 литров продукции
Общество 2

Новые «Соболи» приступили к боевому дежурству в Приамурье

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь