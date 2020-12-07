Во Владивостоке восстановлено автобусное сообщение с островом Русский

Как сообщает мэрия Владивостока, автобусы вышли на маршруты сразу после того, как вечером 6 декабря по мосту на остров Русский было открыто движение.

Напомним, что ранее в городе, где 18-20 ноября прошёл циклон, был введён режим чрезвычайной ситуации. В некоторых районах города жители остались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября из-за падения льда с вант движение по мосту на остров Русский было закрыто, после чего была организована паромная переправа.

Через несколько дней ванты начали очищать ото льда вручную с помощью альпинистов. В то же время, для решения транспортной проблемы, к перевозкам пассажиров на остров Русский подключились десантные катера Тихоокеанского флота.

Сейчас автобусное сообщение с островом полностью восстановлено.

Суда, выполнявшие перевозки, вернулись на свои обычные маршруты. За период с 21 ноября по 6 декабря паром «Босфор Восточный» перевез на остров Русский и обратно 63 829 человек и 4 635 автомобилей.