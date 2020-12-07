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сегодня, 13:10 7

Благовещенскому приюту «Остров спасения» вновь требуется помощь

Благовещенскому приюту «Остров спасения» вновь требуется помощь
Фото: pixabay.com

Благовещенский приют «Остров спасения» просит всех неравнодушных помочь в трудной ситуации.

— Мы понимаем, что сейчас многие заняты своими проблемами, но мы очень просим не забывать о нас. Наши подопечные по-прежнему ежедневно хотят есть, лечиться и жить в чистоте. Животным же не объяснишь, что сейчас нужно переждать определенный период, а потом всё встанет на свои места, — рассказывают в приюте.

Помочь животным можно кормом, а также ветошью: подойдёт старое постельное бельё, полотенца, покрывала. Организаторы приюта приглашают всех желающих привезти помощь самостоятельно и познакомиться с его обитателями. Если вы хотите помочь материально, денежные средства можно перечислить на карту: 4276 0300 1019 4005, или по номеру телефона: 8-914-585-06-45.

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#животные #помощь

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    И снова здравствуйте, и как уже говорилось ранее, Бог вам в помощь, продайте там пару породистых собак каких нибудь

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Бедные животные... Лучше бы усыпили...

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    То есть, собаки голодают. У зоозащиты претензий нет? На что приют надеется - хз. У людей денег всё меньше и меньше, работу теряют. так скоро вообще никто помогать не сможет. И что? Подопечных ждёт участь тех, кто был у Золотарёва? Или вы - нитакие?

    Никогда приюты не смогут сами себя содержать, это утопия. И зачем они нужны в таком формате - не понимаю.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Власти важнее ставить флагштоки, продавать больницы китайцам, думать чем застроить исключенный из Зеленой полосы Первомайский парк.

    А на лечение детей и содержание животных - собирайте пожертвованиями и СМСками. На этих статьях расходов много денег не "освоить"...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Страйкерочек продать в китайское кафе?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    40 минут назад

    На полигон тбо отправить, там и ветошь и еда...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    36 минут назад

    Ну или сами, еда и шапка и унты...

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