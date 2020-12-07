Благовещенскому приюту «Остров спасения» вновь требуется помощь

Благовещенский приют «Остров спасения» просит всех неравнодушных помочь в трудной ситуации.

— Мы понимаем, что сейчас многие заняты своими проблемами, но мы очень просим не забывать о нас. Наши подопечные по-прежнему ежедневно хотят есть, лечиться и жить в чистоте. Животным же не объяснишь, что сейчас нужно переждать определенный период, а потом всё встанет на свои места, — рассказывают в приюте.

Помочь животным можно кормом, а также ветошью: подойдёт старое постельное бельё, полотенца, покрывала. Организаторы приюта приглашают всех желающих привезти помощь самостоятельно и познакомиться с его обитателями. Если вы хотите помочь материально, денежные средства можно перечислить на карту: 4276 0300 1019 4005, или по номеру телефона: 8-914-585-06-45.