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Филипп Киркоров устроил скандал на «Песне года»

Филипп Киркоров устроил скандал на «Песне года»
Фото: news.noteru.com

Филипп Киркоров закатил скандал за кулисами шоу «Песня года». Артист поспорил с режиссёром Александром Ревзиным, пишет ФАН.

Как стало известно, конфликт произошёл из-за самого Киркорова, который опоздал на репетицию своих номеров. Режиссёр Александр Ревзин сделал ему замечание за задержку съёмки. Киркоров не оставил критику без ответа, из-за чего между ним и Ревзиным началась словесная перепалка. Ранее подобный случай уже происходил на «Новой волне».

На «Песне года» Киркорову вручили сразу две награды — за хит «Романы» и за совместный трек с рэпером DAVA «Ролекс». Король эстрады на своей странице в Instagram напомнил, что участвует в «Песне года» уже 30 лет подряд. Киркоров поделился, что был рад повидать коллег-артистов на этом важном мероприятии.

Для участия в «Песне года» в Москву прилетела София Ротару. Она уже давно не выступала в России. Для участия в шоу ей пришлось предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который также сдали все участники.

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#шоу-бизнес

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