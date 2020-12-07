Филипп Киркоров устроил скандал на «Песне года»

Как стало известно, конфликт произошёл из-за самого Киркорова, который опоздал на репетицию своих номеров. Режиссёр Александр Ревзин сделал ему замечание за задержку съёмки. Киркоров не оставил критику без ответа, из-за чего между ним и Ревзиным началась словесная перепалка. Ранее подобный случай уже происходил на «Новой волне».

На «Песне года» Киркорову вручили сразу две награды — за хит «Романы» и за совместный трек с рэпером DAVA «Ролекс». Король эстрады на своей странице в Instagram напомнил, что участвует в «Песне года» уже 30 лет подряд. Киркоров поделился, что был рад повидать коллег-артистов на этом важном мероприятии.

Для участия в «Песне года» в Москву прилетела София Ротару. Она уже давно не выступала в России. Для участия в шоу ей пришлось предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который также сдали все участники.