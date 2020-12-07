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сегодня, 12:54 5

После гибели 8 человек от антисептика в Якутске изъято 37 литров продукции

После гибели 8 человек от антисептика в Якутске изъято 37 литров продукции
Фото: ysia.ru

Девять жителей села Томтор в Якутии 18 ноября распили пятилитровую канистру кожного антисептика для обработки рук. После застолья восемь человек скончались. Остаток антисептика изъяли для экспертизы. Оказалось, что содержание метанола в антисептике превышено в 20 раз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает РИА Новости.

На этикетке было указано «содержит спирт» — без уточнения, какой именно. Он оказался метиловым. После случившегося Роспотребнадзор установил, что метанола в антисептике производителя из Свердловской области — 69 %. А максимально допустимое значение — 3,5 %.

При приёме внутрь смертельная доза метилового спирта составляет 30 граммов. Даже после 5-10 граммов человек может полностью ослепнуть, сообщает lenta.ru.

Роспотребнадзор изъял из шести магазинов 37 литров антисептика, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Жители купили антисептик потому, что продажа спиртного в селе официально запрещена. По словам главы сельской администрации, более десяти лет назад местные жители на сходе запретили продажу алкоголя, чтобы положить конец пьянству. А в 2017 году парламент республики узаконил это решение.

— Конечно, всегда есть люди, которые не могут избавиться от вредной привычки. Таким сёлам надо помочь развить сферу досуга, а мы в этом пока не преуспели, — считает зампредседателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

Местные власти обещали выделить для «трезвых сёл» средства на строительство спортзалов и клубов. Таких поселений в Якутии 187 — почти половина всех населенных пунктов, сообщает RG.RU.

Напомним, что москвич решил перестраховаться от коронавируса и выпил 30 таблеток «Арепливира» за раз. Мужчину госпитализировали с отравлением. Между тем Амурская область вошла в топ-5 регионов России по вредным привычкам и преступлениям в состоянии опьянения.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    средство от колтырей

  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 часа назад

    Даже ковид слабак перед дураками.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Вот к чему приводит еге у крайних жителей севера...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    59 минут назад

    Естественный отбор — процесс, в результате действия которого в популяции уменьшается количество особей с неблагоприятными признаками.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    21 минута назад

    Якуты они такие! Директору "конторки", которая выпускает этот кожный антисептик, в пору сушить сухари. Сейчас прокуратура скажет: "Содержит спирт напечатали, а опасен для жизни, при употреблении во внутрь, нет. Ходи сюда!".

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