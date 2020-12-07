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сегодня, 12:04 19

У главы Приамурья — коронавирус

У главы Приамурья — коронавирус
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

— Здравствуйте, друзья. Должен вам сообщить – у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы! — написал Василий Орлов.

О своём состоянии губернатор не сообщил. По предварительным данным, заболевание у него протекает в лёгкой форме.

Василий Орлов недавно заявил, что привьётся от коронавируса только тогда, когда вакцину получат все медики. Его коллега, глава Сахалина Валерий Лимаренко, сделал прививку во время её испытаний, ещё летом.

Просмотров всего: 3295

#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Ну и что.

  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    Здоровья Василию, не смотря даже на бредовость его заявлений о распространении вируса

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Неудивительно,в бункере не сидел,со всеми общался,работал,надеялся на свой иммунитет,вот и результат.Желаю нашему губернатору Василию Орлову,скорейшего выздоровления.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Губернатор получил результаты анализов, а многие жители Амурской области, которые его стали, получить не могут.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    2 часа назад

    Походил по Московским супермаркетам.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Ну наконец то...

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    Маску надо было носить.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Василий едет в "Василёк".

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    На общих основаниях лечиться будет? Ждать по несколько дней врачей и тестов?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Будет у нас пионер по испытанию 700 доз...

  • vancentti

    vancentti
    2 часа назад

    Надо думать, и других прелестей выстроенной системы здравоохранения он не ощутит... Ни занятых телефонов, ни часовых очередей с неочевидным результатом, ни платных тестов за свой счет, когда лопнет терпение от неизвестности, ни походов в больничные коридоры со своим стульчиком,... да много чего...

    Пусть выздоравливает.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Главная новость на сегодня! Вообще новости стали какие-то кислотные.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    А как же маска??? Неужели она его не спасла???

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Врачей и так не хватает, и теперь врачи будут вокруг ваcи суетиться.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    36 минут назад

    Интересно куда Василий лечится поедет в частную клику в Москве, как некоторые переживающие за народ губеры или в наш инекционный госпиталь, где не хватает коек и врачей?

  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    Из Москвы специалисты уже вылетели для лечения?

    Леонтьева ставит уколы?

    Деньги на лекарства будем СМС-ками собирать?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    31 минута назад

    озвучил бы, где взял, чтобы жители области туда не лезли,- ну или не ездили.....

  • tankist btb

    tankist btb
    22 минуты назад

    интересно одно наши начальники все в легкой форме переносят и через неделю в строю. тот же мэр. наверно плазму покупают или просто отдохнуть захотели

  • vancentti

    vancentti
    15 минут назад

    В этом ничего удивительного. Проблема тяжелых последствий ковида - поздняя диагностика и запоздавшее лечение. Начальникам это не грозит. Максимум внимания с первых минут, своевременная мед. помощь в положенном объеме, и проблем не будет. Жаль, что большинство остального населения уже не могут рассчитывать на такую роскошь.

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