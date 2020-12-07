У главы Приамурья — коронавирус

Губернатор Приамурья Василий Орлов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

— Здравствуйте, друзья. Должен вам сообщить – у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы! — написал Василий Орлов.

О своём состоянии губернатор не сообщил. По предварительным данным, заболевание у него протекает в лёгкой форме.

Василий Орлов недавно заявил, что привьётся от коронавируса только тогда, когда вакцину получат все медики. Его коллега, глава Сахалина Валерий Лимаренко, сделал прививку во время её испытаний, ещё летом.