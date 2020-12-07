Новые «Соболи» приступили к боевому дежурству в Приамурье
Спецтранспорт распределили по спасательным подразделениям области. В Белогорск и Свободный отправили по одному авто, ещё два остались в Благовещенске, сообщают амурские спасатели в своём Instagram.
Все автомобили имеют цветографическую раскраску аварийно-спасательных служб. На передних дверях разместили герб Амурской области. Также установили на крышу автолестницу и специальное говорящее устройство.
Напомним, что для спасателей в этом году было приобретено четыре машины ГАЗ на сумму 3 334 666,6 миллиона рублей.
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