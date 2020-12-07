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сегодня, 12:39 2

Новые «Соболи» приступили к боевому дежурству в Приамурье

Новые «Соболи» приступили к боевому дежурству в Приамурье
Фото: @amurskiespasateli

Спецтранспорт распределили по спасательным подразделениям области. В Белогорск и Свободный отправили по одному авто, ещё два остались в Благовещенске, сообщают амурские спасатели в своём Instagram.

Все автомобили имеют цветографическую раскраску аварийно-спасательных служб. На передних дверях разместили герб Амурской области. Также установили на крышу автолестницу и специальное говорящее устройство.

Напомним, что для спасателей в этом году было приобретено четыре машины ГАЗ на сумму 3 334 666,6 миллиона рублей.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    а я думал спасатели спасают, а не бои ведут на дежурствах...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    28ups, планировалось, что Росгвардия будет бороться с террористами. А по факту избивает людей на митингах. Сейчас в каждом военном округе создаются "отряды миротворцев" с авиацией и артиллерией - скорее всего тоже - вдалбливать в митингующий народ умиротворение! Теперь и МЧС учат не спасать, а вести бои. Всё в духе времени!

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