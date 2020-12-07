Ледовые открытки появились в Архаре, Отважном и Пояркове

На реках и озёрах Приамурья появляются всё новые ледовые открытки. Открытку в Пояркове создала первоклашка Виктория Рахманова, в селе Отважное ледовую картину нарисовала семья Очерет. Большое новогоднее поздравление размером 25 на 40 метров создала целая компания из села Черняево. Также компания волонтёров создала открытку в Архаре.

Ранее мы писали, что ледовая открытка появилась в Ивановке, её создала семейная пара Глевинских. Собираются создать на озере в селе Ивановка открытку и местные волонтёры.

Первым рисовать ледовые открытки на реке Хомутине начал пенсионер из Маркова Валерий Мельников. 30 октября «амурского Деда Мороза» не стало, он болел коронавирусом. Дело Валерия Мельникова предложил продолжить коллектив «Амурской правды». На реке Хомутине в этом году снова появилось традиционное ледовое поздравление. Кроме того, среди амурчан был объявлен конкурс на лучшую открытку «Чудеса на льду».