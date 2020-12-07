Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 1

Трое подростков в Башкирии погибли при наезде автомобиля на лошадей

Трое подростков в Башкирии погибли при наезде автомобиля на лошадей
Фото: ufa.kp.ru

В Башкирии погибли трое подростков 16-15 лет, еще двое госпитализированы с травмами после наезда автомобиля на табун лошадей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, трагедия произошла в ночь на воскресенье в Абзелиловском районе. Группа подростков на легковом автомобиле столкнулись с лошадьми. Трое погибли, две девушки с травмами находятся в больнице.

На данный момент полицейские устанавливают, как подростки оказались за рулем и ищут владельцев лошадей.

По информации агенства «Башинформ», 16-летний водитель взял у отца покататься автомобиль «Дэу Нексия». Водительского удостоверения у подростка, соответственно, не было. Он и двое его друзей погибли, за жизнь еще двоих пассажирок борются врачи.

Глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков сообщил, что они уже два года пытаются использовать различные меры для борьбы с бесхозными лошадьми на дороге. То, что кажется красиво туристам, на самом деле опасно.

К сожалению, безответственных владельцев табунов не становится меньше, а несовершенство законодательства не позволяет принимать действенных мер против них.

Просмотров всего: 381

#дети #ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

Во Владивостоке восстановлено автобусное сообщение с островом Русский
Общество 3

После гибели 8 человек от антисептика в Якутске изъято 37 литров продукции
Общество

Новые «Соболя» приступили к боевому дежурству в Приамурье

Общество 1

Группировка из 11 человек занималась в Благовещенске распространением наркотиков
Комментарии
Показать все (1)
  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Первая ласточка 16-летнего водителя...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь