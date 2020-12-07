Трое подростков в Башкирии погибли при наезде автомобиля на лошадей

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, трагедия произошла в ночь на воскресенье в Абзелиловском районе. Группа подростков на легковом автомобиле столкнулись с лошадьми. Трое погибли, две девушки с травмами находятся в больнице.

На данный момент полицейские устанавливают, как подростки оказались за рулем и ищут владельцев лошадей.

По информации агенства «Башинформ», 16-летний водитель взял у отца покататься автомобиль «Дэу Нексия». Водительского удостоверения у подростка, соответственно, не было. Он и двое его друзей погибли, за жизнь еще двоих пассажирок борются врачи.

Глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков сообщил, что они уже два года пытаются использовать различные меры для борьбы с бесхозными лошадьми на дороге. То, что кажется красиво туристам, на самом деле опасно.

К сожалению, безответственных владельцев табунов не становится меньше, а несовершенство законодательства не позволяет принимать действенных мер против них.