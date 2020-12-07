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сегодня, 12:06 3

«Василёк» снова принимает переболевших COVID-19 амурчан на реабилитацию

«Василёк» снова принимает переболевших COVID-19 амурчан на реабилитацию
Фото: amurzdrav.ru

В санатории «Василёк» могут пройти реабилитацию амурчане, переболевшие COVID-19. Лечебное питание, массаж, физкультура и свежий воздух — восстановиться после болезни можно бесплатно.

Заезд начинается с 15 декабря. На реабилитацию принимают амурчан, которые прошли стационарный и амбулаторный этапы лечения коронавируса в возрасте до 65 лет, включая семейную заболеваемость.

— Реабилитация, длительность которой составит 14 дней, будет проходить в рамках программы государственных гарантий для жителей Амурской области. На бесплатной основе предоставляются комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических услуг, ЛФК, массаж, климатолечение целебным воздухом нашего соснового бора, — рассказал Олег Белый, главный врач санатория.

Пройти лечение можно бесплатно, однако больничный на время санаторно-курортной реабилитации не дадут, сообщает портал правительства Приамурья.

Амурчанам, желающим получить направление в санаторий, нужно обратиться к участковому терапевту или педиатру. Получить дополнительную информацию можно в администрации санатория по телефонам: 8(416-2)33-81-51, 8-914-380-68-50, 8-914-380-68-51 или на сайте учреждения.

В августе в санатории поселили медработников, оказывающих помощь больным с коронавирусом. Долечивать амурчан, переболевших коронавирусом, в «Васильке» начали в конце лета. Затем санаторий закрыли на карантин. А после «Василёк» начал работать как провизорный госпиталь.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Василий тоже к вам скоро приедет.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    5 минут назад

    А после 65+ реабилитация уже не нужна?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    3 минуты назад

    У меня маму положили с 10%, т.к. много сопутствующих заболеваний (по приказу положено), довели до 40% и выписали с 15%. Вот такое лечение....

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