«Василёк» снова принимает переболевших COVID-19 амурчан на реабилитацию

Фото: amurzdrav.ru

В санатории «Василёк» могут пройти реабилитацию амурчане, переболевшие COVID-19. Лечебное питание, массаж, физкультура и свежий воздух — восстановиться после болезни можно бесплатно.

Заезд начинается с 15 декабря. На реабилитацию принимают амурчан, которые прошли стационарный и амбулаторный этапы лечения коронавируса в возрасте до 65 лет, включая семейную заболеваемость.

— Реабилитация, длительность которой составит 14 дней, будет проходить в рамках программы государственных гарантий для жителей Амурской области. На бесплатной основе предоставляются комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических услуг, ЛФК, массаж, климатолечение целебным воздухом нашего соснового бора, — рассказал Олег Белый, главный врач санатория.

Пройти лечение можно бесплатно, однако больничный на время санаторно-курортной реабилитации не дадут, сообщает портал правительства Приамурья.

Амурчанам, желающим получить направление в санаторий, нужно обратиться к участковому терапевту или педиатру. Получить дополнительную информацию можно в администрации санатория по телефонам: 8(416-2)33-81-51, 8-914-380-68-50, 8-914-380-68-51 или на сайте учреждения.

В августе в санатории поселили медработников, оказывающих помощь больным с коронавирусом. Долечивать амурчан, переболевших коронавирусом, в «Васильке» начали в конце лета. Затем санаторий закрыли на карантин. А после «Василёк» начал работать как провизорный госпиталь.