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сегодня, 11:50 0

Названо самое массовое последствие COVID-19

Названо самое массовое последствие COVID-19
Фото: pixabay.com

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал последствие перенесенной коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

— Самое массовое, с моей точки зрения, — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, — сказал Болибок.

Причина таких проблем после заболевания – поражение сосудистой системы человека, считает медик.

— Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания, — объяснил Болибок.

Сказать точно, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными, сложно. Также невозможно сказать, в какой орган попадёт коронавирусная инфекция.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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