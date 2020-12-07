Названо самое массовое последствие COVID-19

— Самое массовое, с моей точки зрения, — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, — сказал Болибок.

Причина таких проблем после заболевания – поражение сосудистой системы человека, считает медик.

— Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания, — объяснил Болибок.

Сказать точно, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными, сложно. Также невозможно сказать, в какой орган попадёт коронавирусная инфекция.