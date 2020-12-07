Группировка из 11 человек занималась в Благовещенске распространением наркотиков
Амурские полицейские перекрыли канал сбыта наркотиков. Оперативники задержали целую группу людей. В составе ОПГ оказались 11 жителей Благовещенска и Благовещенского района в возрасте от 33 лет до 51 года.
Сбор сырья и изготовление из него гашишного масла группа осуществляла на территории села Михайловка Благовещенского района.
Злоумышленников подозревают в 13 эпизодах преступной деятельности. Во время обысков у них изъято около 250 граммов гашишного масла, почти три килограмма марихуаны, а также предметы, предназначенные для изготовления наркотических средств и сотовые телефоны, которые амурчане использовали для торговли наркотиками.
В МВД Приамурья отмечают, что участники группы хорошо конспирировались: наркотические средства они сбывали только знакомым, в телефонных разговорах использовали слова и выражения, понятные только собеседникам.
Шесть фигурантов заключены под стражу, ещё пять находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовных дел продолжается, сообщает МВД Амурской области.
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