Группировка из 11 человек занималась в Благовещенске распространением наркотиков

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Амурские полицейские перекрыли канал сбыта наркотиков. Оперативники задержали целую группу людей. В составе ОПГ оказались 11 жителей Благовещенска и Благовещенского района в возрасте от 33 лет до 51 года.

Сбор сырья и изготовление из него гашишного масла группа осуществляла на территории села Михайловка Благовещенского района.

Злоумышленников подозревают в 13 эпизодах преступной деятельности. Во время обысков у них изъято около 250 граммов гашишного масла, почти три килограмма марихуаны, а также предметы, предназначенные для изготовления наркотических средств и сотовые телефоны, которые амурчане использовали для торговли наркотиками.

В МВД Приамурья отмечают, что участники группы хорошо конспирировались: наркотические средства они сбывали только знакомым, в телефонных разговорах использовали слова и выражения, понятные только собеседникам.

Шесть фигурантов заключены под стражу, ещё пять находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовных дел продолжается, сообщает МВД Амурской области.