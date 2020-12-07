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сегодня, 11:35 4

В Москве пьяный полицейский выстрелил в колено девушке-подростку

В Москве пьяный полицейский выстрелил в колено девушке-подростку
Фото: РИА Новости

В Москве пьяный полицейский (он был не при исполнении) выстрелил в колено пятнадцатилетней девочке. Пострадавшую отвезли в больницу. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Свидетель происшествия поздно вечером возвращался домой со своей девушкой. Он рассказал, что услышал два хлопка и женские крики о помощи.

— Мы пошли на крики и увидели девушку лет пятнадцати. Она лежала на лавочке и кричала. Когда мы подошли, мужчина рядом с ней резко ушёл в подъезд. Девушка рассказала, что стрелявший — друг её отца. Сначала он выстрелил в воздух, а затем прострелил ей колено, — рассказал очевидец.

Он позвонил в экстренные службы. По словам свидетеля, вскоре мужчина вернулся с женщиной, видимо, мамой девочки — оба были сильно пьяны.

— Я сообщил им, что сейчас приедет скорая и полиция. Мужчина сказал, что он сам из полиции и всё решит. Потом вместе с женщиной они потащили девочку в подъезд. Она сопротивлялась, кричала, ей было больно, а её колено всё было в крови. Через минуты три девочка вырвалась на улицу и еле прыгала на одной ноге, потом упала, — рассказал очевидец.

Он пояснил, что вскоре пьяная парочка снова вышла из подъезда, но в этот момент прибыли полицейские и скорая помощь. Медики забрали пострадавшего ребенка, а сотрудники полиции задержали нападавшего, сообщает РИА Новости.

В столичном ГУ МВД подтвердили, что злоумышленник является сотрудником патрульно-постовой службы.

Напомним, что пьяный 30-летний мужчина в Магдагачинском районе выстрелил из охотничьего ружья в свою девушку, та скончалась на месте. В ноябре амурчанин расстрелял из ружья телевизор в гостинице Хабаровска. Мужчину отправили в психбольницу.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Вывод - полицаям оружие не выдавать, вооружать гражданское население...

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Правильно. Пусть девушкам гражданское население ноги простреливает.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Как говорится - будь у девушки короткоствол, все могло бы сложиться иначе.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    26 минут назад

    А с каких пор у полицая не при исполнении ствол ?

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