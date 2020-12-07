Самая богатая проститутка в США подала в суд на власти из-за отсутствия работы во время пандемии

Элис Литтл называет себя тренером по отношениям, психологом и секс-экспертом в одном лице. По информации издания Daily Star, Элис зарабатывает около одного миллиона долларов в год.

В Неваде легализованы публичные дома, но в марте они были закрыты из-за запрета на виды деятельности с «близким контактом». Под запрет также попали спа-салоны и массажные салоны, из-за чего Элис негде было работать.

Недавно она подала в суд на правительство Невады, которое, по мнению Элис Литтл, приняло незаконные решения, из-за чего лишились дохода легальные секс-работники.

Элис заявила, что решение о закрытии публичных домов является дискриминацией против секс-работников Невады, поскольку салоны красоты, косметологи и другие предприятия возобновили работу.

Она рассказала, что для заработка во время пандемии проводила виртуальные встречи с клиентами и публиковала свои откровенные фото на ресурсе с платной подпиской.

Для финансирования судебного процесса Элис обратилась к пользователям Сети и открыла сбор. Она собрала уже 5,5 тысячи долларов.