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сегодня, 10:42 2

Самая богатая проститутка в США подала в суд на власти из-за отсутствия работы во время пандемии

Самая богатая проститутка в США подала в суд на власти из-за отсутствия работы во время пандемии
Фото: nypost.com

В США самая высокооплачиваемая работница секс-индустрии подала в суд на правительство штата Невада из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, пишет «Комсомольская правда».

Элис Литтл называет себя тренером по отношениям, психологом и секс-экспертом в одном лице. По информации издания Daily Star, Элис зарабатывает около одного миллиона долларов в год.

В Неваде легализованы публичные дома, но в марте они были закрыты из-за запрета на виды деятельности с «близким контактом». Под запрет также попали спа-салоны и массажные салоны, из-за чего Элис негде было работать.

Недавно она подала в суд на правительство Невады, которое, по мнению Элис Литтл, приняло незаконные решения, из-за чего лишились дохода легальные секс-работники.

Элис заявила, что решение о закрытии публичных домов является дискриминацией против секс-работников Невады, поскольку салоны красоты, косметологи и другие предприятия возобновили работу.

Она рассказала, что для заработка во время пандемии проводила виртуальные встречи с клиентами и публиковала свои откровенные фото на ресурсе с платной подпиской.

Для финансирования судебного процесса Элис обратилась к пользователям Сети и открыла сбор. Она собрала уже 5,5 тысячи долларов.

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#коронавирус #работа #суды #США #финансы

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Комментарии
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  • Сергей199113

    Сергей199113
    1 час назад

    Страшная как мой день. За что она самая высокооплачиваемая

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    56 минут назад

    Нормальная, не ври.

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