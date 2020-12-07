В Хабаровске двух исламских радикалов осудили на 8 и 9 лет

К сроку заключения на 8 до 9 лет Хабаровский суд приговорил членов преступной группировки, причастных к деятельности международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Хабаровскому краю.

— 16 и 17 ноября 2020 года 1-м Восточным окружным военным судом подсудимые признаны виновными и им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 9 лет, из которых первые 2 года они проведут в тюрьме, а остальные - в колонии строго режима, — сообщает ведомство.

В преступной группировке состояли двое россиян, житель Казани и Комсомольска-на-Амуре. Оба они участвовали в финансировании запрещённой в России международной террористической операции «Хайят Тахрир аш-Шам». В марте 2020 года житель Комсомольска-на-Амуре по приказу вербовщика, который находился на территории Евросоюза, оформил шенгенскую визу и купил билеты во Францию. Оттуда он планировал выехать в Сирию для осуществления террористической деятельности. Мужчина задержали в Комсомольске-на-Амуре.

Его сообщника задержали в Tатарстане и этапировали в Хабаровск «для проведения следственных действий по месту совершения преступления, а именно финансирования террористической организации». В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре побудили три уголовных дела: участие в деятельности террористической организации, содействие террористической деятельности и её финансирование.

Жителя Казани обвинили в содействии террористической деятельности. Приговор, вынесенный 1-м Восточным окружным военным судом, вступил в законную силу, сообщает Интерфакс.