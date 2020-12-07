Минздрав и популярные блогеры помогут всем желающим бросить курить

В рамках нацпроекта «Демография» с минувшей пятницы в социальных сетях Instagram и TikTok запустили большой проект #ДавайБросать для тех, кто хочет отказаться от курения, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Большинство людей на протяжении всей жизни не могут бросить пагубную привычку, в том числе и из-за отсутствия поддержки окружения. #ДавайБросать – это объединение людей в команды, которое даст всем желающим необходимую помощь.

На таких площадках как TikTok и Instagram будут образованы команды с лидерами мнений – Houusse, Reira, Vollik и Flaffyx. Они в течение всего декабря будут организовывать челленджи, задания и давать другой полезный контент. Кроме того, все желающие могут подписаться на Telegram-канал проекта и получать ежедневные задания.

— Рано или поздно любой, даже самый заядлый курильщик, начинает задумываться о том, как бросить эту вредную привычку. Благодаря нацпроекту «Демография» в этом году во всех регионах созданы центры общественного здоровья и медицинской профилактики, одно из приоритетных направлений которых – борьба с курением. Сейчас – время интернета, современное поколение следит за жизнью блоггеров в различных социальных сетях и зачастую видит в них пример для подражания, прислушивается к их мнению. Именно поэтому для мотивации в нашей новой кампании #ДавайБросать примут участие молодые звезды интернета. Кроме того, мы выбрали интересный формат – соревнования в командах, ведь только объединившись можно достигнуть успеха, — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Напомним, что в этом году электронные сигареты приравняли к обычным, а борьба с курением стала одним из основных направлений национального проекта «Демография». В Минздраве России планируют, что в 2024 потребление никотиносодержащей продукции сократится на 10 процентов. Статистика на стороне авторов нацпроекта – за последние 10 лет количество курящих россиян снизилось с 39 процентов в 2009 году до 28 процентов в 2019 году.

Принять участие в акции #ДавайБросать может любой совершеннолетний желающий. Это можно сделать при помощи бота @davaibrosat_bot или создать свою команду любого размера и уровня.