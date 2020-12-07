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сегодня, 10:29 2

В Хабаровском крае тигр погиб под колёсами автомобиля

В Хабаровском крае тигр погиб под колёсами автомобиля
Фото: amur-tiger.ru

В Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб амурский тигр. Сообщается, что водитель автомобиля не успел вовремя нажать на тормоз и сбил хищника.

Полосатый зверь попал под колёса машины ранним утром на автомобильной трассе в Нанайском районе Хабаровского края. Тигр выскочил на дорогу, и водитель не успел вовремя затормозить. После происшествия мужчина сам вызвал полицию.

На место выехали сотрудники службы охотничьего надзора Хабаровского края и специалисты центра «Амурский тигр». Труп хищника нашли на обочине. Специалисты отметили, что погибший зверь находился в хорошей физической форме и был упитанным.

— Безусловно, это большая трагедия, ведь погибло животное в полном расцвете сил, причем самка, что трагично вдвойне. Наезд произошёл ранним утром, ещё до рассвета, на неосвещённом участке трассы. В результате столкновения хищница получила серьёзнейшие травмы — удар пришёлся прямо в голову, и шансов выжить у неё не было. Мы надеемся на объективное расследование, и со своей стороны окажем посильную помощь, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, — отметил Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Тело тигра, возможно, отправят на экспертизу в Приморский край, сообщает amur-tiger.ru.

Гибель тигров на Дальнем Востоке в последнее время явление нередкое. 25 сентября около села Новостепановка Амурской области нашли тушу амурского тигра. Хищника застрелили браконьеры. Погибшим тигром оказался Павлик.

В начале октября мёртвого тигра обнаружили в Хабаровском крае.

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#ДТП #животные #природа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    58 минут назад

    Не повезло мужику - сейчас выкатят штраф с полмиллиона...

  • йошкин кит

    йошкин кит
    37 минут назад

    И мужика жалко, и кошку тоже

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