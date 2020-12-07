Помолодевшего Леонтьева перепутали с Надеждой Бабкиной

Николай Басков опубликовал в своём Instagram фото с Валерием Леонтьевым и Александром Реввой, сделанное на съёмках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Вид Леонтьева, изменившегося до неузнаваемости, поверг в шок пользователей соцсети. Некоторые из них даже перепутали певца с Надеждой Бабкиной.

Несмотря на подпись к фотографии, многие поклонники Валерия Леонтьева не узнали своего кумира. Фанаты оставили в комментариях шутки о том, что у Валерия Леонтьева и Надежды Бабкиной один и тот же пластический хирург.

В следующем году Леонтьеву исполнится 72 года. СМИ часто пишут о серьезной болезни певца, но он постоянно опровергает эти слухи, выступая в различных программах.