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сегодня, 10:02 1

На Сахалине началась массовая вакцинация от коронавируса

На Сахалине началась массовая вакцинация от коронавируса
Фото: pixabay.com

Первые 300 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило на Сахалин. На острове началась массовая вакцинация от COVID-19.

— Сегодня у нас знаменательный день. Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон… Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса, — высказался глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Губернатор Сахалина, кстати, сам уже привит от коронавируса. Летом он участвовал в испытаниях «Спутник V» и сообщал о появившихся в его крови антителах к коронавирусу.

Следующая партия вакцины поступит на Сахалин через две недели. Вакцинировать намерены сначала медиков, работающих в «красной зоне», затем учителей и работников социальной сферы. Вакцинация для всех будет бесплатной.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России по распоряжению президента Владимира Путина. Сделать прививку можно и вне очереди, платно. Две дозы вакцины, необходимые для выработки устойчивого иммунитета, будут стоить почти две тысячи рублей.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    57 минут назад

    На область с 800 000 человек привезли 700 вакцин и теперь с гордостью могут заявлять о МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ!

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