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сегодня, 09:31 5

Приамурье вошло в топ-5 регионов по вредным привычкам

Приамурье вошло в топ-5 регионов по вредным привычкам
Фото: pixabay.com

Амурская область вошла в пятёрку регионов России, где потребляют наибольшее количество алкоголя и сигарет на душу населения. Рейтинг подготовлен РИА Новости на основе открытых данных.

«При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019)», — пишут авторы рейтинга.

Вместе с Приамурьем в самом конце рейтинга оказались Сахалин, Магаданская область, Бурятия и Хакасия. Наш регион в 2019 году по сравнению с другими субъектами РФ ослабил свои позиции в плане вредных привычек. Алкоголя и табака на душу населения на ДВ и в Сибири стали употреблять относительно больше, увеличилось и количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

«Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей», — сообщают эксперты РИА Новости.

Самыми «правильными» в плане вредных привычек в России являются республики Северного Кавказа. В пятёрку регионов, где наиболее жёстко придерживаются принципов ЗОЖ, попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.

В целом эксперты отмечают в России снижение потребления табака – количество проданных сигарет снизилось в 48 регионах страны. Алкоголя же россияне выпивают не меньше, чем раньше, – порядка 7,3 литра на каждого взрослого человека в год.

Кстати, курить и выпивать нельзя перед тестом на коронавирус. Об этом недавно напомнил Роспотребнадзор. Нельзя употреблять алкоголь и после вакцинации от COVID-19.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    депрессивный Дальний Восток

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    5 часов назад

    Тамбовская область-область повального самогоноварения...

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    4 часа назад

    Курильщики - настоящие патриоты. Они реже других доживают до пенсии, экономят бюджетные деньги стране в это непростое время!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    зато у нас губернатор поёт

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    4 часа назад

    Всё верно ... зайдите любой тренажерный зал - половина человек в зале будут жителями Южных регионов. У них любовь к спорту - это нормально.

    А потом местные любители прибухнуть по пятницам-субботам да повыёживатся в пьяном угаре получают по щщам и плачут как их приезжие обижают)

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