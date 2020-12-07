Приамурье вошло в топ-5 регионов по вредным привычкам

«При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019)», — пишут авторы рейтинга.

Вместе с Приамурьем в самом конце рейтинга оказались Сахалин, Магаданская область, Бурятия и Хакасия. Наш регион в 2019 году по сравнению с другими субъектами РФ ослабил свои позиции в плане вредных привычек. Алкоголя и табака на душу населения на ДВ и в Сибири стали употреблять относительно больше, увеличилось и количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

«Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей», — сообщают эксперты РИА Новости.

Самыми «правильными» в плане вредных привычек в России являются республики Северного Кавказа. В пятёрку регионов, где наиболее жёстко придерживаются принципов ЗОЖ, попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.

В целом эксперты отмечают в России снижение потребления табака – количество проданных сигарет снизилось в 48 регионах страны. Алкоголя же россияне выпивают не меньше, чем раньше, – порядка 7,3 литра на каждого взрослого человека в год.

Кстати, курить и выпивать нельзя перед тестом на коронавирус. Об этом недавно напомнил Роспотребнадзор. Нельзя употреблять алкоголь и после вакцинации от COVID-19.