Выбор читателей за 6 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 6 декабря.
После вакцинации от COVID-19 нельзя 42 дня пить спиртное
После прививки от коронавируса необходимо соблюдать масочный режим, ограничить контакты, держать социальную дистанцию и отказаться от употребления алкоголя. Такие рекомендации озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В Приамурье УАЗ вылетел с дороги: сообщают о погибших
В воскресенье, 6 декабря, на трассе Новокиевский Увал – Февральск разбился автомобиль УАЗ. Видео с места происшествия появилось в партнёрском паблике @kriminal.blg.
Упаковка вакцины «Спутник V» будет стоить почти десять тысяч рублей
Минздрав зафиксировал предельную стоимость вакцины от коронавируса «Спутник V», два компонента оценили в 1 942 рубля, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.
Амурчанин набрал штрафов ГИБДД на три с половиной миллиона рублей
Судебным приставам по Ивановскому району Амурской области удалось обнаружить местонахождение амурчанина, который долгое время не оплачивал штрафы ГИБДД. Общая сумма взысканий составила 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Амурской области.
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