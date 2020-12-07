Выбор читателей за 6 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 6 декабря.

После прививки от коронавируса необходимо соблюдать масочный режим, ограничить контакты, держать социальную дистанцию и отказаться от употребления алкоголя. Такие рекомендации озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В воскресенье, 6 декабря, на трассе Новокиевский Увал – Февральск разбился автомобиль УАЗ. Видео с места происшествия появилось в партнёрском паблике @kriminal.blg.

Минздрав зафиксировал предельную стоимость вакцины от коронавируса «Спутник V», два компонента оценили в 1 942 рубля, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Судебным приставам по Ивановскому району Амурской области удалось обнаружить местонахождение амурчанина, который долгое время не оплачивал штрафы ГИБДД. Общая сумма взысканий составила 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Амурской области.

