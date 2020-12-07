Гороскоп 7 декабря: Близнецы получат важные новости, а Водолеям нужно устроить романтический вечер

Восход Солнца: 08:15

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня вы окажетесь вовлеченными в один неожиданный вдохновляющий разговор. Карьера отойдет на второй план, а на первый выйдет ваше здоровье — духовное и физическое.

Телец. В этот день вы сможете поделиться с окружающими полезной информацией, завести ценные связи и поближе узнать людей. У вас на повестке дня первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений.

Близнецы. Особенное внимание обратите на корреспонденцию, таким образом сегодня вы получите очень важные новости. Творческий потенциал остается на высоком уровне, поэтому вам сложно сконцентрироваться на рутине.

Рак. Разговор о будущем с членами семьи укрепит ваш союз и сделает планы более реальными. Хороший день для примирения с любимым человеком. А если вы не конфликтовали, то скажите ему заветных три слова.

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Лев. Близкий человек может предоставить вам полезную критику, прислушайтесь. Для многих будет характерна устойчивость и умение маневрировать, дисциплина и контроль над эмоциями.

Дева. Старайтесь не проявлять негативные эмоции, придется сделать все возможное, чтобы понравиться всем. Таким образом вы добьётесь желаемого результата на работе.

Весы. Вам нужно хранить, а не растрачивать энергию. Тем более, что этот день чреват потерями, обманами и разочарованиями. Далекие планы строить не желательно, чтобы потом не огорчаться и не ломать стереотипы.

Скорпион. Астрологи советуют вам не торопиться с принятием решений, для достижения успеха придется действовать максимально непредсказуемо.

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Стрелец. Не самое лучшее время, чтобы требовать от окружающих определенного признания. Всё закончится фиаско из-за слишком завышенных ожиданий отдельных персон.

Козерог. Это хорошее время для знакомств с людьми, перехода на новый уровень отношений с любимым человеком, общения с семьёй. Принимая сегодня решения, есть смысл доверять собственной интуиции, а не советам.

Водолей. Попробуйте сегодня устроить маленький романтический вечер. Дело того стоит хотя бы по той причине, что это будет приятно отнюдь не только вам, но и вашей драгоценной половинке.

Рыбы. Но помощь сегодня может сделать вас должником на долгие годы. Для вас идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области профессиональной деятельности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев