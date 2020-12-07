Гороскоп на неделю 7 – 13 декабря: Стрельцам нужно собрать друзей, а Девам — распланировать будущее

Общий астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 декабря для всех знаков зодиака.

Овен. Запутанная и непростая во многих отношениях неделя, однако её итоги порадуют – если будете уверены в себе. В самых сложных ситуациях получите поддержку людей, от которых её вовсе не ожидали.

Телец. Светила предупреждают: подготовили для вас небольшой симпатичный шанс, так что не упустите его, особенно если заела рутина. Решая несколько вопросов одновременно, не создавайте лишней суеты.

Близнецы. Даже записным домоседам может захотеться поактивничать на природе – пожалуйста, только без излишеств. Это особенно полезно тем, кто всю неделю прилежно исполнял трудовые и домашние обязанности.

Рак. На работе остаётся только навести порядок, чтобы ни в чем не оплошать, и ждать повышения, если рассчитывали. А вот дома покоя не дадут – всем понадобится ваша помощь.

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Лев. Идеальное время для демонстрации своих ораторских талантов. Однако не стоит увлекаться рискованными шутками — конфликт может разгореться на пустом месте. Выходные рекомендуется посвятить ничегонеделанию, особенно если в середине недели напрягали интеллект.

Дева. Чтобы быстрее и легче добиться желаемого, это желаемое надо хорошенько продумать – расставить приоритеты и определить шаги к цели. Однако афишировать свои намерения всё же не стоит. Светила благосклонны к тем, кто занимается самосовершенствованием.

Весы. Можете реализовать все свои запланированные проекты. Препятствий не будет. Однако успех во многом зависит от собранности и уверенности в собственных силах.

Скорпион. Самое время начать придумывать что-то новенькое. Наверняка уже есть на примете пара проектов: возьмитесь за них, не оглядывайтесь на трудности, думайте только о результате. Вас непременно ждёт успех.

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Стрелец. Если захочется блеснуть красноречием, лучше собрать компанию друзей, а не упражняться на ком-то не столь близком. В противном случае высок риск, что некто использует эту вольность против говорящего. А вообще неплохо выяснить, что не устраивает в собственной жизни.

Козерог. Старайтесь контролировать эмоции. Родственники на этой неделе будут слишком докучать бесконечными советами. Но если станете следовать только своим желаниям, то упустите шанс обрести единомышленников в ближайшем окружении.

Водолей. Неделя хороша для активизации партнерских отношений: пришло время вспомнить о старых, проверенных связях и постараться обзавестись новыми. Внимательно следите за знаками, что подает вам судьба, не упустите свой звездный шанс. Ключ к успеху – тщательный контроль слов и поступков.

Рыбы. Есть риск, что прямо от праздничного стола придется переместиться к рабочему, особенно если у вас собственное дело. Однако надежные партнеры не подведут, так что излишне не переживайте, а главное — не срывайтесь на супруге, детях, родителях…

Астролог: Вальдемар Небоходцев