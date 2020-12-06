Скончался последний футболист сборной СССР 1960 года

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Не стало последнего победителя Евро-1960. Как сообщает Сhampionat.com, ушел из жизни Виктор Понедельник, один из уникальных советских футболистов, член сборной СССР.



Понедельник был уроженцем Ростова-на-Дону, практически всю карьеру отыграл за местные клубы «Ростсельмаш» и СКА. Приглашение в сборную СССР, получил, будучи игроком команды не из высшего дивизиона.

В первой же игре, с Польшей (7:1) – нападающий-дебютант оформил хет-трик. После этого Виктор забил гол в ворота итальянского «Интера», и главный тренер нашей национальной команды Гавриил Качалин окончательно убедился в том, что ростовчанин необходим в сборной.

Он был автором «золотого» гола сборной СССР в финале с Югославией.

В финальной стадии Чемпионата Европы приняли участие четыре сборные – СССР, Чехословакии, Югославии и Франции (хозяева). в полуфинале, советская команда команда сыграла с Чехословакией. дубль Валентина Иванова и гол Виктора Понедельника принесли победу со счётом 3:0

Финал СССР – Югославия состоялся 10 июля 1960 года на парижском стадионе «Парк де Пренс». Сборная Советского Союза выиграла его также благодаря Понедельнику.

Он выступал за сборную в течении шести лет. В 29 матчах забил 20 голов. В его карьере Чемпионат мира 1962 года, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала, и Евро-1964, где сборная заняла второе место.

В течении четырех лет подряд Виктор Понедельник числился под номером один в списке лучших игроков чемпионата СССР. По окончании карьеры работал спортивным журналистом.