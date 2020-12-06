Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость
сегодня, 17:41 0

Скончался последний футболист сборной СССР 1960 года

Скончался последний футболист сборной СССР 1960 года
Фото: www.championat.com

Не стало последнего победителя Евро-1960. Как сообщает Сhampionat.com, ушел из жизни Виктор Понедельник, один из уникальных советских футболистов, член сборной СССР.

Понедельник был уроженцем Ростова-на-Дону, практически всю карьеру отыграл за местные клубы «Ростсельмаш» и СКА. Приглашение в сборную СССР, получил, будучи игроком команды не из высшего дивизиона.

В первой же игре, с Польшей (7:1) – нападающий-дебютант оформил хет-трик. После этого Виктор забил гол в ворота итальянского «Интера», и главный тренер нашей национальной команды Гавриил Качалин окончательно убедился в том, что ростовчанин необходим в сборной.

Он был автором «золотого» гола сборной СССР в финале с Югославией.

В финальной стадии Чемпионата Европы приняли участие четыре сборные – СССР, Чехословакии, Югославии и Франции (хозяева). в полуфинале, советская команда команда сыграла с Чехословакией. дубль Валентина Иванова и гол Виктора Понедельника принесли победу со счётом 3:0

Финал СССР – Югославия состоялся 10 июля 1960 года на парижском стадионе «Парк де Пренс». Сборная Советского Союза выиграла его также благодаря Понедельнику.

Он выступал за сборную в течении шести лет. В 29 матчах забил 20 голов. В его карьере Чемпионат мира 1962 года, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала, и Евро-1964, где сборная заняла второе место.

В течении четырех лет подряд Виктор Понедельник числился под номером один в списке лучших игроков чемпионата СССР. По окончании карьеры работал спортивным журналистом.

Просмотров всего: 142

#память #спорт

распечатать


Общество 1

Амурские спасатели покоряют разрушенные здания Благовещенска
Общество 2

Амурчан просят рассказать, насколько они физически активны во время пандемии
Спорт 4

В Приамурье займутся развитием женского футбола
В России и мире

Актриса Нина Акимова найдена мёртвой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь