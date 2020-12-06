В Амурской области выявили 146 новых заражений коронавирусом
В Амурской области зарегистрировали 146 новых заражений COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. 301 человек выздоровел, летальных случаев не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 12 284 случаев коронавируса. 10 304 выздоровели, 98 скончались.
Напомним, ранее стало известно, что упаковка вакцины от коронавируса «Спутник V» будет стоить почти десять тысяч рублей. А в Дании и Нидерландах нашли мутировавший COVID-19, который противостоит всему набору антител.
Просмотров всего: 354
#коронавирус #здоровье #медицина