В Приамурье УАЗ вылетел с дороги: сообщают о погибших

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Как видно на записи, автомобиль по какой-то причине вылетел с дороги, и несколько метров преодолел по замёрзшим кочкам. На месте работает наряд ГИБДД.

Двери машины открыты, колёса вывернуты на большой угол. Борта автомобиля измяты, люк на крыше открыт.

— ДПС говорит – труп. Ну точно, там мужик лежит, — комментирует автор видео.

Амур.инфо пока не удалось выяснить обстоятельств произошедшего. Официальной информации по этому происшествию пока не поступало.