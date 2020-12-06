В Приамурье УАЗ вылетел с дороги: сообщают о погибших
Сегодня, 6 декабря, на трассе Новокиевский Увал – Февральск разбился автомобиль УАЗ. Видео с места происшествия появилось в партнёрском паблике @kriminal.blg.
Как видно на записи, автомобиль по какой-то причине вылетел с дороги, и несколько метров преодолел по замёрзшим кочкам. На месте работает наряд ГИБДД.
Двери машины открыты, колёса вывернуты на большой угол. Борта автомобиля измяты, люк на крыше открыт.
— ДПС говорит – труп. Ну точно, там мужик лежит, — комментирует автор видео.
Амур.инфо пока не удалось выяснить обстоятельств произошедшего. Официальной информации по этому происшествию пока не поступало.
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