Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:35 1

В Приамурье УАЗ вылетел с дороги: сообщают о погибших

В Приамурье УАЗ вылетел с дороги: сообщают о погибших
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Сегодня, 6 декабря, на трассе Новокиевский Увал – Февральск разбился автомобиль УАЗ. Видео с места происшествия появилось в партнёрском паблике @kriminal.blg.

Как видно на записи, автомобиль по какой-то причине вылетел с дороги, и несколько метров преодолел по замёрзшим кочкам. На месте работает наряд ГИБДД.

Двери машины открыты, колёса вывернуты на большой угол. Борта автомобиля измяты, люк на крыше открыт.

— ДПС говорит – труп. Ну точно, там мужик лежит, — комментирует автор видео.

Амур.инфо пока не удалось выяснить обстоятельств произошедшего. Официальной информации по этому происшествию пока не поступало.

Просмотров всего: 1182

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Амурчанин набрал штрафов ГИБДД на три с половиной миллиона рублей
Общество 1

Амурчанин украл полмиллиона рублей, а попался на административном правонарушении
Происшествия 11

В Приморье похитили мужчину и убили после пыток
Общество

Благовещенка взяла в аренду игровую приставку и сдала её в комиссионку
Комментарии
Показать все (1)
  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    Как это вообще на дороги выпускают??

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь