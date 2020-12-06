Россиян, родившихся на Южных Курилах, Америка считает уроженцами Японии
Японская газета «Hokkaido Shimbun» обратила внимание на правила проведения розыгрышей грин-карт, опубликованные на сайте Госдепартамента США. Как говорится в инструкции для желающих принять участие в программе: «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», сообщают РИА Новости.
Программа под названием Diversity Visa проводится с 1990 года, и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.
Претендентам, желающим получить визу, а впоследствии грин-карту США, необходимо доказать что они обладают определенным уровнем образования и знания английского языка, а также доказать своё нежелание «сидеть на шее» у государства, после переезда в США. В этом мероприятии не могут участвовать страны, поставляющие в США более 50 тысяч иммигрантов каждый год. По этой причине, уроженцы СССР и России не могли принять участие в программе с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился.
Напомним, что мирный договор по итогам Второй мировой войны, между СССР и Японией так и не был подписан. На основании двустороннего Трактат о торговле и границах 1855 года, Япония настаивает на своих претензиях по поводу островов южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Соединенные Штаты поддерживают Токио, считая Южные Курилы частью Японии.
Позиция России в этом вопросе такова, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит оспариванию.
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