Россиян, родившихся на Южных Курилах, Америка считает уроженцами Японии

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Программа под названием Diversity Visa проводится с 1990 года, и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.

Претендентам, желающим получить визу, а впоследствии грин-карту США, необходимо доказать что они обладают определенным уровнем образования и знания английского языка, а также доказать своё нежелание «сидеть на шее» у государства, после переезда в США. В этом мероприятии не могут участвовать страны, поставляющие в США более 50 тысяч иммигрантов каждый год. По этой причине, уроженцы СССР и России не могли принять участие в программе с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился.

Напомним, что мирный договор по итогам Второй мировой войны, между СССР и Японией так и не был подписан. На основании двустороннего Трактат о торговле и границах 1855 года, Япония настаивает на своих претензиях по поводу островов южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Соединенные Штаты поддерживают Токио, считая Южные Курилы частью Японии.

Позиция России в этом вопросе такова, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит оспариванию.