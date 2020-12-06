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сегодня, 15:12 1

Амурчанин набрал штрафов ГИБДД на три с половиной миллиона рублей

Амурчанин набрал штрафов ГИБДД на три с половиной миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Судебным приставам по Ивановскому району Амурской области удалось обнаружить местонахождение амурчанина, который долгое время не оплачивал штрафы ГИБДД. Общая сумма взысканий составила 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Амурской области.

В сводное дело объединили 1 465 исполнительных производств. По адресу регистрации должник не проживал, трудоустроен не был. Выяснилось, что амурчанин ездил по Москве на двух автомобилях, которые принадлежали ему и фигурируют во всех протоколах.

В ходе работы была получена информация, что должник пользовался услугами железнодорожного транспорта в Смоленской области. Амурские приставы связались с коллегами в Смоленске, и неплательщика задержали.

Для окончательного взыскания, исполнительное производство было передано в управление судебных приставов по Смоленской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    29 минут назад

    Только АИ читают новости недельной давности? Дайте им ссылку на нормальные новостные каналы.

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