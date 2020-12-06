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сегодня, 13:50 3

Будущий завод метанола в Сковородине заключил контракт на поставку газа в Японию

Будущий завод метанола в Сковородине заключил контракт на поставку газа в Японию
Фото: pixabay.com

На прошедшей неделе промышленная группа ЕСН, реализующая проект постройки метанольного завода в Сковородине, заключила с японской корпорацией Marubeni контракт на поставку газа. Как сообщает минэкономразвития области, газ будут отгружать с началом запуска предприятия.

Пуск завода запланирован на 2024 год, но уже сейчас обязывающий контракт создает для завода долгосрочные перспективы сбыта. Это означает, что продукция строящегося газо-химического кластера востребована на международном рынке. Объём инвестиций в первую очередь проекта составит 55 миллиардов рублей. В процессе строительства задействовано более тысячи человек, с момента ввода в эксплуатацию появится 150 новых рабочих мест на постоянной основе.

Сырьём для производства продукции станет природный газ, полученный с месторождений «Газпрома» через магистральный газопровод «Сила Сибири». Ежегодные поставки для первой очереди завода запланированы на уровне 1,5 миллиарда кубометров в год.

Планируется, что постройка завода поднимет российский несырьевой экспорт на 500 миллиардов рублей, валовой региональный продукт региона увеличится на 200 миллиардов рублей, а прибыль бюджета составит 25 миллиардов рублей в год.

Создание завода и соответствующих рабочих мест может значительно улучшить социальную обстановку в Сковородино. В ближайших планах постройка и реконструкция ряда инфраструктурных объектов: строительство детского сада, капитальный ремонт больницы, постройка очистынх сооружений, реконструкция сетей водоснабжения, ремонт ряда улиц и прилагающих территорий.

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#производство #Сковородино #строительство #технологии

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Метанол в Россию. Остальное за рубеж.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    54 минуты назад

    Синий мет?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    14 минут назад

    СковородинО

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