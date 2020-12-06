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сегодня, 13:20 0

В Харбине полторы сотни человек посадили на карантин из-за COVID-19 на замороженных продуктах

В Харбине полторы сотни человек посадили на карантин из-за COVID-19 на замороженных продуктах
Фото: pixabay.com

В Китайском городе Харбине на замороженных продуктах вновь обнаружили коронавирус. На карантин посадили 152 человека, сообщают Biang.

COVID-19 обнаружили на замороженных блюдах с морепродуктами компании «Жуньшуйцзи». Продукция уже успела попасть на прилавки супермаркетов. 152 человека, которые контактировали с заражёнными упаковками, находятся под наблюдением медиков.

Власти протестируют всего 1 350 образцов продукции, из них 989 уже показали отрицательный результат. Заболевших в Харбине на данный момент нет.

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#коронавирус #Китай

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