В Харбине полторы сотни человек посадили на карантин из-за COVID-19 на замороженных продуктах
В Китайском городе Харбине на замороженных продуктах вновь обнаружили коронавирус. На карантин посадили 152 человека, сообщают Biang.
COVID-19 обнаружили на замороженных блюдах с морепродуктами компании «Жуньшуйцзи». Продукция уже успела попасть на прилавки супермаркетов. 152 человека, которые контактировали с заражёнными упаковками, находятся под наблюдением медиков.
Власти протестируют всего 1 350 образцов продукции, из них 989 уже показали отрицательный результат. Заболевших в Харбине на данный момент нет.
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