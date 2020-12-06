Сегодня откроют движение по мосту на остров Русский во Владивостоке

Фото: ria.ru

По словам дорожного агентства «Дальний Восток» в ведении которого находится сооружение, движение транспорта откроют вечером 6 декабря.

Движение по мосту планировали открыть 30 ноября после полной очистки, но тогда в дирекции решили перенести открытие на неопределённы срок.

7 декабря также возобновятся занятия в Дальневосточном федеральном университете, который находится на острове Русском. Офлайн-обучение возобновится только по тем предметам, где необходимо очное присутствие студентов: практикумы и лабораторные. Остальные занятия оставят в онлайн формате.