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6декабря
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сегодня, 12:08 0

Сегодня откроют движение по мосту на остров Русский во Владивостоке

Сегодня откроют движение по мосту на остров Русский во Владивостоке
Фото: ria.ru

В Приморье восстановят движение по мосту на остров Русский. Мост закрыли 21 ноября из-за падения льда на проезжую часть, сообщили в ТАСС.

По словам дорожного агентства «Дальний Восток» в ведении которого находится сооружение, движение транспорта откроют вечером 6 декабря.

Движение по мосту планировали открыть 30 ноября после полной очистки, но тогда в дирекции решили перенести открытие на неопределённы срок.

7 декабря также возобновятся занятия в Дальневосточном федеральном университете, который находится на острове Русском. Офлайн-обучение возобновится только по тем предметам, где необходимо очное присутствие студентов: практикумы и лабораторные. Остальные занятия оставят в онлайн формате.

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#Дальний Восток

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